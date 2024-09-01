الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بمنطقة أرض المعارض غدا

كتب ـ أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بـ مدينة القاهرة الجديدة، بمنطقة أرض المعارض، المنطقة الأولى بعدد 4 عمارات بإجمالي (96 )وحدة سكنية، وذلك اعتباراً من غدٍ الاثنين الموافق 02/09/2024، وحتى يوم الخميس 5/9/2024.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 195، غدا الإثنين 2/9/2024، ووحدات العمارة رقم 185، يوم الثلاثاء 3/9/2024، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الأربعاء 4/9/2024، ووحدات العمارة رقم 157، يوم الخميس 5/9/2024.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.