استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار

البحيرة - ناصر جودة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة نموذج المحاكاة التي قامت به الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة نفق شبرا بدمنهور.

ويأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة ،لإستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار.

وتم إجراء نموذج المحاكاة لتشغيل غرفة الطلمبات والبيارة وتشغيل طلمبات شفط المياة من النفق، وكذا أعمال كسح وشفط المياة بالشارع وانتظام سير حركة السيارات، وذلك للتأكد من مدى جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لإتخاذ اللازم فى حالة ارتفاع منسوب المياة.



كما تم إجراء محاكاة لتشغيل ماكينات الشفط أثناء سقوط الأمطار، وذلك لسرعة التدخل والتعامل حال حدوث طارئ حيث تمت تهيئة وتجهيز جميع المعدات لشفط وكسح المياة.