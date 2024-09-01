إنجازات حملة "إيد واحدة" منذ تدشينها تحت مظلة التحالف الوطنى (إنفوجراف)

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي، تفاصيل إنجازات حملة "إيد واحدة" خلال شهر واحد من تدشينها، والتي تعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وتهدف هذه الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

وتتمثل أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا وتوفير لهم سبل العيش الكريم، تحسين مستوى المعيشة بتقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وتقديم الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة، بجاب رفع الوعي المجتمعي بتنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية.

وتأتي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال الدعم الغذائي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، الدعم النقدي لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا، الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدويةـ، إضافة إلى مشاريع تنمية مجتمعية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية.

وترتكز حملة "إيد واحدة" على أنها تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة. من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، إذ تسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.