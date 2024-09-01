إصابة 11 مدنيا إثر هجوم لقوات كييف على بيلجورود الروسية

أحمد علوى

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أن عدد المدنيين المصابين في مدينة بيلغورود وضواحيها نتيجة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية، بلغ 11 شخصًا.



وكتب غلادكوف في قناته على "تلجرام": "اليوم في بيلجورود والمنطقة المحيطة بها، نتيجة لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب 11 مدنيا، بينهم طفلان".



وأضاف أنه تم نقل 10 من الجرحى إلى المؤسسات الطبية في بيلغورود، وتلقى أحدهم المساعدة الطبية في موقع الحادث على الفور، وسيتم استكمال العلاج في العيادات الخارجية.

وتابع: "هناك طفلان في حالة خطيرة للغاية، أحدهما مصاب بشظية نافذة في تجويف البطن وكسر مفتوح في القدم اليمنى، والثاني مصاب بجروح بالغة في كلا الساقين، وإذا لزم الأمر، سنرسلهم إلى موسكو للعلاج".