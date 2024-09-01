اليوم السابع
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بمساحة 927 متر مباني و21 فدان..

إزالة 13 حالة تعد على الأراض الزراعية فى الشرقية

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:47 ص
إزالة 13 حالة تعد على الأراض الزراعية فى الشرقية إزالة تعديات
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 927 متر مباني و5 حالات تعدى بمساحة 21 فدان و2 قيراط و18 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 







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