إجراءات الحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجدت).
- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثالثًا: إجراءات الحصول على الخدمة
- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
- استلام الخدمة.
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