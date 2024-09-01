إجراءات الحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجدت).

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثًا: إجراءات الحصول على الخدمة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.