اليوم السابع
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إجراءات الحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

الأحد، 01 سبتمبر 2024 02:00 ص
إجراءات الحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام إشغالات الطريق العام
كتبت – مرام محمد

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أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على خدمة استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجدت).
- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثًا: إجراءات الحصول على الخدمة
- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
- استلام الخدمة.







المراكز التكنولوجية

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