أهداف وخدمات حملة "إيد واحدة" تحت مظلة التحالف الوطنى (إنفوجراف)

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي، تفاصيل إنجازات حملة "إيد واحدة" خلال شهر واحد من تدشينها، والتي تعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وتهدف هذه الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

وتتمثل أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا وتوفير لهم سبل العيش الكريم، تحسين مستوى المعيشة بتقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وتقديم الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة، بجاب رفع الوعي المجتمعي بتنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية.



أهداف وخدمات حملة إيد واحدة تحت مظلة التحالف الوطنى

وتأتي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال الدعم الغذائي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، الدعم النقدي لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا، الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدويةـ، إضافة إلى مشاريع تنمية مجتمعية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية.



أهداف وخدمات حملة إيد واحدة

وترتكز حملة "إيد واحدة" على أنها تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة. من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، إذ تسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

وجاء إجمالی ما تم تقديمه من خدمات من بداية الحملة في 27 يوليو حتى يوم 30 أغسطس :

-تم تنفيذ معارض ملابس لعدد 30,704 مستفيد.

- تم توزيع كراتين غذائية لعدد 52,313 أسرة مستفيدة.

-تم توزيع وجبات ساخنة لعدد 157,557مستفيد.

-تم توزيع لحوم طازجة لعدد 19,201أسرة مستفيدة.

-تم توزيع نظارات طبية لعدد 7,096 مستفيد.

-تم عمل قوافل طبية لعدد 197,63 مستفيد.

-تم عمل قوافل بيطرية لعدد 37,090 مستفيد.

-تم عمل عمليات جراحية (رمد - عيون - الحمية - لوز) لعدد 92 مستفيد.

-تم توزيع وتصليح كراسي متحركة لعدد 21 مستفيدا.

-تم عمل وصلات مياه لعدد 2,241 أسرة مستفيدة.

-تم اعادة إعمار منازل لعدد 493 اسرة مستفيدة.

-تم توزيع اعانات شهرية لعدد 3,817 مستفيد.

-تم تجهيز عرائس للزفاف لعدد 500 عروسة بواقع 7 أجهزة لكل عروسة.

-تم توزيع شنط مدرسية لعدد 5085 مستفيدا.

-تم تقديم منح المشاريع صغيرة لعدد 3010 مستفيدين.