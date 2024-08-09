15 شهيدا جراء غارات الاحتلال على جباليا والنصيرات والمغازى الساعات الماضية

كتب ــ محمد شعلان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 15 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جباليا والنصيرات والمغازي والعملية العسكرية في خان يونس خلال الساعات الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.