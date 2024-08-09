وزير المالية الإسرائيلى: لا يجب قبول وقف الحرب فى غزة قبل القضاء على حماس

كتب محمد شعلان

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعدم التجاوب لدعوة الوسطاء للتقدم بمفاوضات الصفقة مع حماس، وقال لا يجب قبول صفقة التبادل وتوقف الحرب في غزة قبل القضاء على حماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.