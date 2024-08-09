اليوم السابع
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وزيرة البيئة: تحديد 16 موقعا بالمحافظات صالحة لمشروعات تدوير المخلفات

الجمعة، 09 أغسطس 2024 03:00 ص
وزيرة البيئة: تحديد 16 موقعا بالمحافظات صالحة لمشروعات تدوير المخلفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن العمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ منذ عام 2019، بتعليمات وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وتم العمل علي إنشاء البنية التحتية من خلال وزارة التنمية المحلية، حيث تم إنشاء 23 مدفنا و63 محطة وسيطة، وما يقرب من 14 مصنعا لتدوير المخلفات، سواء عن طريق رفع الكفاءة أو إنشاء خطوط جديدة، إضافة للاطلاع على تجارب عدة دول منها ألمانيا والتعرف على طبيعة عمل المصانع بها، وبالأخص مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة، وتم التخطيط الأولي للاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، وتم تحديد 16 موقعا على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات، مع الأخذ بالاعتبار تلك المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار الفترة الماضية نجحت الوزارة في إعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في ذات المجال، اتساقا مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، ومن ضمن نجاحات الوزارة في ملف المخلفات، النجاح في إنشاء شكل العقد للمشروعات بالمشاركة بين 6 وزارات هي "البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي"، وكان نتاجها إنشاء أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار، مشيرة إلى قرب الانتهاء من التعريفة المغذية المحدثة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، والتي ستضيف مزيد من الثقة للمستثمرين فى هذا المجال.







مشروعات تحويل المخلفات لطاقة

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