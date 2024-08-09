هايد بارك تعلن عن بيع جميع وحدات مرحلة Shoreville فى سى شور خلال 24 ساعة فقط

أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، الشركة الرائدة في القطاع العقاري المصري، عن نجاحها في بيع جميع وحدات مرحلة "Shoreville" اخر مرحلة شاليهات بمشروع "Seashore" برأس الحكمة خلال 24 ساعة فقط. تخطت حصيلة مبيعات الوحدات 3 مليار جنيه، وهو ما يؤكد ثقة العملاء في هايد بارك وما تقدمه من مشروعات عقارية فائقة الجودة والتميز على مستوى المخطط العام أو تصميم الوحدات، بالإضافة لتوفير باقة متكاملة من الخدمات لقاطني مشاريعها، وهو ما يعزز مكانة الشركة في السوق العقاري.



تمثل Shoreville أحدث مراحل مشروع سي شور الذي يشغل موقعًا استراتيجيًا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي. تضم المرحلة التي بيعت بالكامل 19 مبنى مكون من طابق أرضي و3 طوابق، وتضم وحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 65 و132 مترًا مربعًا، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات 250 وحدة.





‎ويُعد مشروع سي شور أول مشروعات هايد بارك العقارية في منطقة رأس الحكمة، ويأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع محفظتها العقارية والمساهمة في جهود الدولة الساعية لتنمية المنطقة. يقع المشروع في الكيلو 214 بطريق رأس الحكمة بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للقاهرة وباقي مدن الساحل الشمالي، إذ يبعد المشروع 52 كيلومتر من طريق الضبعة، و4 كيلومترات فقط من مخرج مشروع فوكا باي، وعلى بُعد 91 كيلومتر من طريق العلمين الجديد، و120 كيلومتر من طريق العلمين. ‏



يشار إلى أن شركة هايد بارك العقارية للتطوير تأسست عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، وفي عام 2009 استحوذ بنكي "التعمير والاسكان" و"العقارى المصري العربي" والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفي مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجي بدلًا من مجموعة داماك العقارية. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للطوير 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك.