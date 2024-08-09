ميلونى تؤكد التزام إيطاليا بتعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط

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أكد رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلونى، التزام بلادها المستمر بتعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تحقيق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتعزيز المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين فى القطاع.



وبحسب بيان صحفى صدر عن مجلس الوزراء الإيطالي، فقد جاء هذا خلال إتصال هاتفى أجرته جورجيا ميلوني، مع الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، ضمن الاتصالات التى تجريها فى الأيام الأخيرة بشأن الوضع فى الشرق الأوسط.



وشددت ميلونى على ضرورة تجنب توسيع نطاق الصراع الدائر فى غزة، وفيما يتعلق بلبنان أيضا، داعية إلى تجنب المزيد من التصعيد وإعادة فتح الطريق أمام الحوار.