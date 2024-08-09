مكتبة الإسكندرية تنظم "يوم العائلة" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى، فعالية "يوم العائلة"، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى فى نسخته الحادية والعشرين، وذلك اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024 بدءاً من الساعة 4:00 مساءً بالساحة الخارجية للمكتبة.

تتضمن الاحتفالية 12 ورشة عمل فنية تتنوع ما بين فن طى الورق (الأوريجامى)، تشكيل بالسلك، الخزف، الأعمال اليدوية، موزاييك، والرسم، وورش عمل موسيقي مثل الإيقاع و ميوزيك ميكس وكذلك ورش عمل حكى مسرحى.

وتعد هذه الأنشطة تفاعلية حيث إنها تعرف الحضور من المشاركين وأولياء أمورهم بالفنون المختلفة، ولا يقتصر اليوم فقط على الأنشطة التعليمية، بل هناك أيضًا أنشطة ترفيهية وألعاب تفاعلية، لذلك يعتبر يوم العائلة من الأيام المحببة لدى الأطفال وعائلاتهم لما يتضمن من أنشطة متنوعة.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولى فى نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.