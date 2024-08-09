ماكرون يرحب بجهود مصر وقطر وأمريكا للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة

رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالجهود الدبلوماسية التى تبذلها مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وأفادت الرئاسة الفرنسية اليوم /الجمعة/ بأن ماكرون أكد - مجددا خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى - دعم فرنسا لهذا الاتفاق؛ الذى ينبغى التوصل إليه فى أسرع وقت ممكن لخفض حدة التوتر فى المنطقة.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن القادة اتفقوا - خلال هذه المحادثات الهاتفية - على مواصلة عملهم بهدف إيجاد حل دائم وذات مصداقية للأزمة على أساس حل الدولتين.
وأشارت إلى تأكيد ماكرون - مجددا - التزام فرنسا بالعمل، إلى جانب شركائها فى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وشركائها الدوليين، على تحديد إطار سياسى يسمح باستعادة السلام والأمن فى المنطقة.
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