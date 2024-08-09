اليوم السابع
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ماكرون: عرض احتفالى كبير للاحتفاء بالرياضيين الفرنسيين المشاركين فى أولمبياد باريس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 11:53 ص
ماكرون: عرض احتفالى كبير للاحتفاء بالرياضيين الفرنسيين المشاركين فى أولمبياد باريس ماكرون
باريس (أ ش أ)

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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن تنظيم عرض احتفالى بجادة الشانزليزيه يوم 14 سبتمبر القادم، يجمع الرياضيين الفرنسيين الذين شاركوا فى دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.

وقال ماكرون، على حسابه على منصة "إكس"، "موعدنا يوم 14 سبتمبر 2024، بجادة الشانزليزيه، للاحتفاء بلاعبينا".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذا العرض الأولمبي للوفد الفرنسي، ولكل الذين ساهموا في نجاح "أولمبياد باريس"، يتيح لجميع الفرنسيين من منطقة "إيل دو فرانس" وضواحيها حضور هذا العرض الاحتفالي والاستمتاع بلحظة استثنائية بالتواصل مع الرياضيين الفرنسيين.







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