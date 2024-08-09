فوز 3 أعضاء بهيئة تدريس جامعة الإسكندرية بجوائز الدولة التشجيعية فى العلوم

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

يتقدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بخالص التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس، الذين فازوا بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم والسداد.

وقال بيان اليوم، إن الفائزين هم: الدكتورة هدى عاطف صبرى الخنانى، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، وفازت بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية (فى العلوم). - الدكتور كريم محمد بدر الصبروت، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية (فى العلوم). - الدكتور علاء الدين محمود عبد المجيد، المدرس بكلية العلوم، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الأساسية (فى العلوم التكنولوجية المتقدمة).