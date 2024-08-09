فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل أداءها بمهرجان "العالم علمين".. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأداء المتميز الذى يقدمه أعضاء فرقة أسوان للفنون الشعبية أثناء مشاركتهم للعام الثانى على التوالى فى مهرجان " العالم علمين " بمحافظة مرسى مطروح، والذى يأتى ضمن العروض الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشاد محافظ أسوان، بالتنوع المبهر والراقى الذى تقدمه فرقة أسوان للفنون الشعبية من الفلكلور والتابلوهات الفنية، والتى تشهد مشاركة واسعة من الحاضرين بما يساهم فى التمثيل المشرف باسم المحافظة فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية.

وجدير بالذكر، أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان العالم علمين، وصيف بلدنا 4 بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح فى الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الحالى حيث يتم تقديم 12 رقصة شعبية بقيادة شعبان حسين، وبإشراف من يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، وإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.



تفاعل الجمهور



جانب من العروض



عروض العلمين



عروض فرقة أسوان



فرقة أسوان للفنون الشعبية