اليوم السابع
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غلق مخبزين لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن وتحرير 181 محضرا تموينيا بأسيوط

الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:46 ص
غلق مخبزين لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن وتحرير 181 محضرا تموينيا بأسيوط اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
أسيوط -هيثم البدري

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قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة أسفرت عن غلق مخبزين وتحرير 181 محضرا، ضمن حملات ضبط الأسواق ومحاربة الغش التجارى .

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية بمشاركة مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل الوزارة، أسفرت عن غلق مخبزين لمدة شهر بمركز أسيوط لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن وتحرير 181 محضرا تموينيا متنوعة منها مخالفات نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم، وغلق مشروع جمعيتي ومستودع بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية للبدالين التموينين، لافتاً إلى أن الحملات تمت بمشاركة المقدم أحمد على مدير إدارة مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة ورؤساء المراكز والأحياء.

 







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