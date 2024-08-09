اليوم السابع
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طقس حار في الصعيد والناس على الكورنيش .. مباشر من المنيا

الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:42 م
طقس حار في الصعيد والناس على الكورنيش .. مباشر من المنيا كورنيش المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ورصد البث المباشر حالة الطقس وإقبال المواطنين على قضاء إجازة الجمعة على كورنيش النيل بالمحافظة، الذى تحول إلى قبلة للزائرين من مختلف مراكز المحافظة بعد أعمال التطوير التى شهدها الكورنيش.

حيث يحرص أهالى المنيا على قضاء الاجازات على كورنيش النيل وذلك لما يتميز به من طول حيث يصل طوله 1800متر بطول المدينية، كما أن به مقاعد عائلية، ودورات مياه وأماكن ترفيهيه إلى جانب المناظر الطبيعيه التى يتم مشاهدتها أثناء التواجد على الكورنيش مثل المتحف الاتونى والحديقة الدولية وكذلك نهر النيل.

وقد شهد الكورنيش تطويرا على 4مراحل خلال الفترة الماضية ورغم ارتفاع درجة الحرارة الذى تشهده المحافظة  الا ان الإقبال على الكورنيش كبير لقضاء الإجازة.







حالة الطقس

كورنيش النيل

تطوير الكورنيش

درجة الحرارة

محافظة المنيا




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