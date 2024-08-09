زيمبابوى تعلن رسميا انتصارها على الكوليرا

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أعلنت وزارة الصحة ورعاية الطفل فى زيمبابوى، بشكل رسمى، انتصار البلاد على مرض الكوليرا وانتهاء تفشيه بشكل كامل؛ فى ضوء عدم الإعلان عن حالات جديدة لأكثر من 4 أسابيع متتالية.



وجاء الإعلان عن ذلك تماشيًا مع إرشادات فريق العمل العالمى لمكافحة الكوليرا "GTFCC" التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذى يعمل فى الدولة الواقعة بجنوب القارة السمراء منذ الإعلان عن تفشى المرض فى 12 فبراير 2023.



وأشار السكرتير الدائم لوزارة الصحة ورعاية الطفل أسبكت ماونجانيدزه - فى رسالة إلى مكتب منظمة الصحة العالمية فى زيمبابوى - إلى أن تفشى الكوليرا، الذى تم الإبلاغ عنه لأول مرة فى 12 فبراير 2023 فى منطقة تشيجوتو، قد انتهى أخيرًا بعد 18 شهرًا من الاستجابة المطولة.



وبحسب الرسالة، تم الإبلاغ عن تفشى الكوليرا فى جميع مقاطعات البلاد العشر بعدما تأثرت 62 مقاطعة فى حين تم احتواء تفشى المرض الآن من خلال تنفيذ تدخلات متعددة الأوجه حيث سجلت البلاد أخر حالة كوليرا فى 30 يونيو 2024.



وفى المجمل، سجلت زيمبابوى 34 ألفا و549 حالة كوليرا مشتبه بها و4217 حالة مؤكدة، و33 ألفا و831 حالة شفاء، بينما بلغ إجمالى الوفيات المبلغ عنها 718 حالة منها 87 حالة مؤكدة مختبريًا و631 حالة وفاة مشتبه بها فى معدل وفيات رسمية بلغ 2.1٪.



وأكد تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لعبت دورًا حاسمًا فى دعم استجابة زيمبابوى لتفشى الكوليرا حيث تم شراء الإمدادات الطبية الأساسية بقيمة تقترب من مليون دولار وتسليمها إلى وزارة الصحة ورعاية الطفولة لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إنشاء مراكز ووحدات لعلاج الكوليرا وتم تدريب 4083 عاملاً صحيًا على إدارة الحالات واختبار جودة المياه وإجراء الاختبارات المعملية. كما كانت منظمة الصحة العالمية مسئولة عن تنسيق جهود الشركاء لتجنب تكرار الجهود وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.



علاوة على ذلك، قدمت منظمة الصحة العالمية، الدعم لجولتين من حملات التطعيم ضد الكوليرا عن طريق الفم، حيث تم إعطاء أكثر من 2.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا عن طريق الفم، كما منحت المنظمة الخبرة الفنية والموظفين لتعزيز قدرة البلاد على منع تفشى الوباء واكتشافه والاستجابة له. ونشر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا والمقر الرئيسى 14 خبيرًا لدعم الاستجابة بينما تم إعادة توظيف 12 موظفًا من منظمة الصحة العالمية فى زيمبابوى لتعزيز الاستجابة للكوليرا.



وتعليقا على ذكل؛ قال الدكتور ديستا تيرونه، ممثل منظمة الصحة العالمية فى زيمبابوي: "بينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، علينا الاعتراف بالتحديات التى تنتظرنا".



وأضاف:" إن تعزيز أنظمتنا الصحية والاستثمار فى البنية التحتية للمياه والصرف الصحى والنظافة أمر ضرورى لمنع تفشى المرض فى المستقبل. يجب أن نبنى على الدروس المستفادة من هذه التجربة لإنشاء نظام صحى أكثر مرونة".