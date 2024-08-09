اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

زيارة تفقدية لوزير الاستثمار وعمرو الفقى ورئيسة شركة ابدأ بالعلمين

الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:11 ص
زيارة تفقدية لوزير الاستثمار وعمرو الفقى ورئيسة شركة ابدأ بالعلمين مهرجان العلمين
كتبت : أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وبرفقة مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، بعمل زيارة تفقدية لأنشطة مهرجان العلمين الجديدة.

كما تم عمل زيارة ميدانية لعداد من المشروعات الصغيرة المقامة على هامش المهرجان، وذلك بصحبة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن " مهرجان العلمين " السنوي يستهدف تقديم كل ما هو وجاذب للجمهور بمختلف شرائحه، والعمل علي جذب السياح من مختلف أنحاء العالم بما يقدمه من أنشطة تناسب جميع الأعمار، بالإضافة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية وهذا يتماشي مع الرؤية العامة للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ "  .

ابدا
ابدا

 

العلمين
العلمين

 

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار

 







مبادرة ابدأ

شركة ابدأ

مهرجان العلمين

الجمهورية الجديدة

العالم العلمين

الاستثمارات الأجنبية

الاستثمارات العربية

السياحة المصرية

مصانع العلمين

المنطقة الصناعية بالعلمين

الشركة المتحدة

وزير الاستثمار

وزوير التجارة الخارجية

صنع في مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة