زيارة تفقدية لوزير الاستثمار وعمرو الفقى ورئيسة شركة ابدأ بالعلمين

كتبت : أماني سمير

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وبرفقة مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، بعمل زيارة تفقدية لأنشطة مهرجان العلمين الجديدة.

كما تم عمل زيارة ميدانية لعداد من المشروعات الصغيرة المقامة على هامش المهرجان، وذلك بصحبة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن " مهرجان العلمين " السنوي يستهدف تقديم كل ما هو وجاذب للجمهور بمختلف شرائحه، والعمل علي جذب السياح من مختلف أنحاء العالم بما يقدمه من أنشطة تناسب جميع الأعمار، بالإضافة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية وهذا يتماشي مع الرؤية العامة للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " .



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العلمين