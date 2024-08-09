زراعة المنيا تشكل لجانا موسعة للوقوف على التوزيع العادل للوارد من الأسمدة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجان موسعة على مستوى المديرية وبكافة مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، للوقوف على عملية التوزيع العادل للوارد من أسمدة على المزارعين وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.

وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى تحقيقا لمبدأ العدالة فى توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين و تطوير برامج الأسمدة بما يحد من معوقات التوزيع العادل، ونفاذا لقرار اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا رقم 396 لسنة 2024، بشأن تطبيق عدالة توزيع الأسمدة، ومنع أى مخالفة تحول دون حصول المزارعين على السماد المدعم.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار أعمال لجان توزيع الأسمدة بجميع الجمعيات بالادارات الزراعية و تكاتف الجميع لمنع أى تلاعب بحق المزارع فى السماد المدعم مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفة تشوب عملية الصرف.

واستطرد وكيل الوزارة قائلا، إن المكتب مفتوح للجميع وقد تم تخصيص رقم الواتساب على الصفحة الرسمية للمديرية لتلقى الشكاوى، وأنه لا تهاون مع اى تقصير فى حق المزارع الذى يشكل أحد أهم دعائم القطاع الزراعي .

وفى سياق متصل، قال وكيل الوزارة، إنه فى إطار مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية من خلال الإستفادة من الطاقات والكوادر البحثية المتخصصة في شتى مجالات الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية ونشر الفرق الإرشادية لتقديم الدعم الفني للمزارعين، فقد تم تشكيل فرق بحثية ووضع خطة الأنشطة الإرشادية لشهر أغسطس وجارى التنفيذ بالمراكز الارشادىة التى تم إنشاءها بقرى حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتصبح مركزا للتنمية في الريف المصرى كما هو مخطط لها لتسهم بفاعلية في النهوض بالقطاع الزراعى.



وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية تتابع موسم حصاد عدد من المحاصيل الصيفية الهامة، مثل الذرة الشامية، والفول الصويا والسمسم، والتى تعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة لانتاج الزيوت، والتى توليها الدوله إهتماما كبيرا، مثل المحاصيل الشتوية.