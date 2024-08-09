روسيا: خسائر القوات الأوكرانية فى مقاطعة كورسك أكثر من 280 عسكريا

موسكو (أ ش أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 280 عسكريًا، فى المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، الذي أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" ، أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من خلال الضربات الجوية، ونيران المدفعية، محاولات توغل للقوات الأوكرانية، في عمق الأراضي الروسية، باتجاه كورسك.

واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو، وجوجوليفكا، وميلوفوي، ونيكولسكي، والضواحي الغربية لسودجا، وفقا للبيان .

وفي منطقة يوجني، دمرت غارة جوية للجيش الروسي 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، وفي منطقة مارتينوفكا دمرت القوات الروسية رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية يتكون من دبابة، و4 ناقلات جند مدرعة، ومدرعة قتالية من طراز "كوزاك". كما استهدفت الضربات الجوية والصاروخية للقوات الروسية، القوات الاحتياطية الأوكرانية، في مقاطعة سومي.