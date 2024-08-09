روسيا توجه الدعوة إلى رئيس بوليفيا لحضور قمة "بريكس" في أكتوبر القادم

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ذكر تليفزيون "بريكس" اليوم /الجمعة/ أن روسيا وجهت الدعوة لرئيس بوليفيا لويس آرسي لحضور القمة المرتقبة لمجموعة "بريكس" والمقرر عقدها في مدينة كازان، عاصمة تتارستان، في أكتوبر القادم.



وأشار التلفزيون - في هذا الصدد - إلى تصريحات سفير روسيا لدى تتارستان ميخائيل ليدينيف التي يقول فيها أن الجانب الروسي يدرس في الوقت الحالي فرص انضمام بوليفيا لمجموعة "بريكس" التي تضم إلى جانب روسيا كل من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.



وأوضح التلفزيون أن بوليفيا كانت قد أعلنت عن رغبتها للانضمام لمجموعة "بركس" خلال يونيو الماضي.



يشار إلى أن قمة بريكس القادمة سوف تعقد في الفترة من 22-24 أكتوبر بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة إلى جانب قادة الدول الشركاء.



يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".