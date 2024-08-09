رئيس وزراء اليابان يلغى زيارته لآسيا الوسطى بعد تحذير من احتمال وقوع زلزال ضخم

طوكيو (أ ش أ)

ألغى رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى ثلاث دول فى آسيا الوسطى، بعدما حذر خبراء علم الزلازل من احتمال وقوع زلزال ضخم فى محيط حوض نانكاى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا كان من المقرر أن يبدأ اليوم زيارة إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا للمشاركة في اجتماع قمة مع زعماء خمس دول في آسيا الوسطى.

وقال كيشيدا للصحفيين "بصفتي رئيس الوزراء المسئول عن إدارة الأزمات، قررت أن أبقى في اليابان لمدة أسبوع على الأقل".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد حثت المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل إمكانية وقوع زلزال ضخم في المنطقة التي يقع فيها حوض نانكاي بعد الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد أمس وبلغت قوته 7.1 درجة، وأدى إلى إصابة 8 أشخاص .

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير مماثل منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر الذي وقع في عام 2011.

وتشير تقديرات الحكومة اليابانية إلى وجود فرصة بنسبة 70 إلى 80 % لحدوث زلزال بقوة 8 إلى 9 درجات على طول حوض نانكاي، مع احتمال أن يصل عدد الوفيات إلى 323 ألف شخص.