رئيس فنزويلا يلجأ للمحكمة العليا للمصادقة على إعادة انتخابه وسط ضغوط دولية

فاطمة شوقى

لجأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة للمحكمة العليا، التي طلب منها المصادقة على إعادة انتخابه المشكوك فيها، وسط ضغوط دولية متزايدة عليه لنشر محضر التصويت الذي أجري في 28 يوليو، والذي وتدينها المعارضة باعتبارها عملية احتيال، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وتأتي جلسة الاستماع استجابة لطلب قدمه مادورو الأسبوع الماضي إلى محكمة العدل العليا، المتهمة بخدمة التشافيزية، "للتصديق" على الانتخابات من خلال عملية يعتبرها الأكاديميون والقادة السياسيون غير مقبولة.

وقال "نريد السلام والهدوء، ولهذا السبب قدمت هذا الاستئناف المثير للجدل أمام محكمة العدل العليا. كان هناك يومين من جلسات الاستماع، وتم استدعاء جميع المرشحين وجميع الأحزاب و حان دوري".

وتم إعلان إعادة انتخاب مادورو رئيسًا بنسبة 52% من الأصوات مقابل 43% لمنافسه الرئيسي إدموندو جونزاليس أوروتيا، لكن المجلس الانتخابي الوطني (CNE) لم ينشر تفاصيل التدقيق، زاعمًا حدوث اختراق في عملية التصويت. نظام. وبعد مرور اثني عشر يومًا، ما زال لم يفعل.

ونددت المعارضة بالتزوير وادعت أنها تملك 80% من المحاضر التي تثبت فوز جونزاليس أوروتيا، السفيرة المتكتمة التي مثلت الزعيمة ماريا كورينا ماتشادو في الأصوات بعد استبعادها من تولي منصب عام.

وبعد النتائج، اندلعت احتجاجات في البلاد خلفت ما لا يقل عن 24 قتيلا، بحسب منظمات حقوق الإنسان، وأكثر من 2200 معتقل، بحسب مادورو.