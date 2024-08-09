جهاز العبور يعلن طرح أراضى استثمارية بأنشطة متنوعة

كتب أحمد حسن

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع اراضي بنظام التخصيص المباشر لشهر اغسطس، 2024 عن طريق التقديم بالموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، واستكمال باقي الإجراءات بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية.

وقال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بأن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر عدد (4) قطع بمساحات مختلفة، وأنشطة متنوعة بنظام التخصيص المباشر بأنشطة متنوعة (تجاري، تجاري سكني، نادي اجتماعي).

وأكد المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب اجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقا للاشتراطات والتفاصيل المذكورة بكروت التوصيف المرفقة.