جامعة قناة السويس تستضيف دورى ريادة الأعمال المصرى غدا بمشاركة 5 جامعات

الإسماعيلية - صبرى غانم

تستضيف جامعة قناة السويس اليوم السبت 10 أغسطس دوري ريادة الأعمال المصري، بمشاركة خمس جامعات مصرية تمثل إقليم القناة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة وفاء محمد مدير نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة أفنان بركات مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعات المشاركة في التصفيات هى:بورسعيد، السويس، العريش، الزقازيق، بالإضافة إلى جامعة قناة السويس.

ويشترط في المتقدمين للمسابقة أن يكونوا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية ممن لديهم فكرة مشروع قابل للتطبيق، ويساعد على خلق فرصة عمل تكنولوجية، ويوفر حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي. يتم التقديم من خلال نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تشمل الجوائز درع دوري ريادة الأعمال، وثلاث جوائز قيمة الجائزة الواحدة 300 ألف جنيه، إلى جانب جوائز مالية لأحسن الأفكار الريادية في حفل ختام المسابقة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تضم لجنة التحكيم كل من المهندس مصطفى أبو حديد، والدكتور تامر منصور، والمهندس تامر أحمد، والدكتورة جيهان حمزة، والمهندس خالد عياد ، تقام التصفيات النهائية على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية.

