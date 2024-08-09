"ثقافة المنوفية" تعلن تنظيم 38 نشاطا ثقافيا وفنيا خلال شهر أغسطس الحالي

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تعزيزالتراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين .

يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوضبقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري.

حيث أشار أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية إلى تنظيم 38 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر أغسطس الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

وأوضح فوزى أهم الندوات والفعاليات منها "حلقة حوارية بعنوان قناة السويس والتنمية المستدامة " ، " وعرض فنى لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة شبين الكوم" ، " ومحاضرة بعنوان الماء والأمن القومي المصري ببيت ثقافة الباجور" ، ومحاضرة بعنوان " اليوم العالمي للشباب بمكتبة قورص بأشمون " ، ومحاضرة بعنوان " مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ببيت ثقافة منوف" ، وندوة بعنوان " دور الدولة في الارتقاء بالفرد والأسرة ببيت ثقافة تلا" ، ومحاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية المستدامة " ، ومحاضرة بعنوان " تاريخ مدينة القاهرة ببيت ثقافة سبك الضحاك " ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب النشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.