تعرف على السيرة الذاتية للواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية، وذلك فى عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالى 22 قيادة محلية فى وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد وتضمنت الحركة ترقية اللواء علاء عبدالجابر عمر أحمد سكرتيرا عاما لمحافظة سوهاج.

يذكر أن اللواء علاء عبدالجابر عمر أحمد من القيادات التنفيذية المخضرمة بالمحافظة، ويمتاز بالحكمة وحسن إتخاذ القرار وله قبول كبير على مستوى القيادات المحلية أو على مستوى الشارع مع المواطنين فهو دائم الحركة ويتعامل مع الأحداث طبقا للقانون وبما يتمشى مع سياسية الدولة.

واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وحاصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال من جامعة عين شمس.

وشغل اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج العديد من الوظائف القيادية والتي أكسبته الخبرة في مجال العمل بالمحليات منها رئيسا لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، ورئيسا لمركز ومدينة القرنه بمحافظة الأقصر، وسكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة أسيوط، وسكرتيرا عاما مساعد لمحافظة سوهاج، حتى تمت ترقية في حركة المحليات اليوم ليكون سكرتيرا عاما لمحافظة سوهاج.