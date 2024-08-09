اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ترامب يعرض 3 جولات من المناظرة على هاريس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:00 ص
ترامب يعرض 3 جولات من المناظرة على هاريس الرئيس الأمريكى السابق والمرشج الجمهورى الحالى دونالد ترامب
وكالات

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أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه يريد إجراء ثلاث جولات من المناظرة مع منافسته، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مقره بمار أي لاغو في ولاية فلوريدا، الخميس: "برأيي إجراء المناظرة مهم جدا. وقد اتفقنا مع قناة "فوكس" حول إجرائها في 4 سبتمبر ومع "إن بي سي" في 10 سبتمبر  ومع "أي بي سي" في 25 سبتمبر".

وأضاف أن "هذه القنوات التلفزيونية تنتظر تلك المواعيد بفارغ الصبر، ونحن قد بحثنا هذه المسألة مع إدارتها، وتم تأكيد كل شيء".

وأردف أن "الجانب الآخر يجب أن يوافق على هذه الشروط أيضا، ولكنني لا أعرف ما إذا ستوافق عليها (هاريس) لأنها غير صالحة على الإطلاق تقريبا".

وفي وقت لاحق عدلت حملة ترامب تصريحات المرشح، مشيرة إلى أن جولة المناظرة في قناة "إن بي سي" من المقرر أن تجري في 25 سبتمبر، و"أي بي سي" في 10 سبتمبر.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن تجري كالعادة في  5 نوفمبر.







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