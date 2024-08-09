تدشين مبادرة فتح منافذ بيع دائمة للكتاب بدمياط

دمياط ـ معتز الشربيني

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطيفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان الممثل العام لمكتبات مصر العامة، ايذاناً بتدشين فتح منافذ بيع دائمة للكتاب بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وصندوق مكتبات مصر العامة، وتبدأ بإطلاق منفذ بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، وسيتم تباعًا بمكتبتي مصر العامة بمدينتي عزبة البرج ودمياط الجديدة، علاوة على منافذ البيع المتنقلة .

وهنأ السفير رضا الطيفي، خلال اللقاء، المهندسة شيماء الصديق، على تولي منصبها، وأكد أن دمياط من أفضل المحافظات في إدارة وعمل مكتبات مصر، وأكد أن صندوق مكتبات مصر يسعى لعمل مكتبة في كل مركز وخصوصاً المراكز البعيدة والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المكتبات المتنقلة تعمل على حل هذه المشكلة والوصول لأماكن بعيدة.

كما أشار السفير رضا الطيفي، إلى أنه سوف يتم العمل لزيادة عدد المكتبات المتنقلة، لأن الثقافة جزء لا يتجزأ من بناء الإنسان، ولا توجد تنمية حقيقة دون وجود وعي وثقافة.

وأشادت المهندسة شيماء الصديق، بأداء مكتبة مصر العامة بدمياط، والتى تُعد منارة العلم والمعرفة والثقافة بدمياط ، حيث أكدت أنه ووفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط تعمل المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهذا القطاع لخدمة أبناء المحافظة، علاوة على توجيهات سيادته بالتعاون مع الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة للوصول بالخدمات الثقافية للمواطنين بالمناطق البعيدة، كما وجهت الشكر إلى الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط السابقة لمجهوداتها في تطوير مكتبة عزبة البرج، خاصة أن عزبة البرج من المدن التي تحمل جزء كبير من تراث دمياط.

وأكدت نائب محافظ دمياط، أن رفع الوعي، من أولويات القيادة السياسية المصرية، خاصة الوصول إلى المراكز والمناطق البعيدة، وأكدت أنه لا يوجد تنمية حقيقة اقتصادية دون العلم والثقافة.

وأكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الهئية تعمل على فتح منافذ بيع خاصة بالهيئة داخل كل مكتبات مصر، وبأسعار رمزية، أقل من سعر التكلفة حتى يستطيع كل مواطن الحصول عليها، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر والبناء في سبيل رفعة الوطن، وبناء شخصية وطنية قادرة على مواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة،

كما أطلعت نائب محافظ دمياط، والدكتور أحمد بهي الدين، والسفير رضا الطيفي، والدعلى منفذ الكتب التى تم افتتاحه في مكتبه مصر العامة بدمياط، وأشادت المهندسة شيماء الصديق، بنوعية الكتب الموجودة، وطالبت بعمل كافة الدعاية والاعلان اللازمة للمنفذ حتي يسفيد منه كل مواطن، كما أطلعت على أنشطة المكتبة، وحرصت على التواصل المباشر مع الأطفال.