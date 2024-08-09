اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:00 ص
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق دواجن
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 بعد تراجع مستهل تعاملات الأسبوع، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 80 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً.


وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الماضي ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلى 70 جنيها ويستقر عند هذا المستوى.

 

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند 156 جنيها للبيض الأبيض و144 جنيها للبيض البلدي و 155 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

 

 







بورصة الدواجن

بورصة الدواجن اليوم

بورصة الدواجن في الأسواق

بورصة الدواجن المصرية

بورصة الدواجنسعر الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة