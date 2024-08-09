بعد تسجيل يوليو ثاني أكثر شهر حرارة.. خبراء يحذرون من استمرار الاحتباس الحراري

كتب أحمد عرفة

تتواصل تحذيرات علماء المناخ من استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري وخطورتها على كوكب الأرض، في ظل تعاظم الخطر الخاص بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع إعلان خبارء المناخ تسجيل شهر يوليو الماضي ثاني أكثر شهر حرارة في تاريخ الكوكب.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن سلسلة درجات الحرارة القياسية الجديدة التي شهدتها الأرض على مدى 13 شهراً متتالية في يوليو الماضي انتهت مع انحسار نمط النينيو الطبيعي للمناخ، لكن متوسط درجات الحرارة في يوليو 2024 فشل في تجاوز يوليو من العام الماضي.

وأكد علماء المناخ، أن نهاية سلسلة تحطيم الأرقام القياسية لا تغير شيئًا بشأن التهديد الذي تشكله أزمة المناخ، رغم أن شهر يوليو الماضي تم تسجيله على أنه ثاني أكثر شهر حرارة تم تسجيله في سجلات الوكالة، بعد يوليو 2023 فقط، كما شهدت الأرض أيضًا أشد يومين حرارة على الإطلاق، في 22 يوليو و23 يوليو، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة في كل منهما حوالي 62.9 درجة فهرنهايت.

ويتسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان في حدوث أحداث مناخية متطرفة تسبب دمارًا هائلاً في جميع أنحاء العالم، مع العديد من الأمثلة في الأسابيع الأخيرة، في كيب تاون بجنوب إفريقيا، نزح الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والفيضانات والمزيد، كما ضرب انهيار أرضي مميت جزيرة سولاويزي بإندونيسيا، فيما خلف بيريل مسارا هائلا من الدمار، حيث سجل الرقم القياسي لأقدم إعصار من الفئة الرابعة، وقالت السلطات اليابانية إن أكثر من 120 شخصًا ماتوا في حرارة قياسية في طوكيو .

وقال جوليان نيكولاس، كبير علماء المناخ في كوبرنيكوس، إن ظاهرة النينيو - التي تعمل بشكل طبيعي على ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ وتغيير الطقس في جميع أنحاء العالم - أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة القياسية لمدة 13 شهرا، وانتهى ذلك، ومن ثم فإن درجات الحرارة قد انخفضت بشكل طفيف في يوليو. ومن غير المتوقع ظهور ظروف النينا - التبريد الطبيعي - حتى وقت لاحق من العام.