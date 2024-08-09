اليوم السابع
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انهيار منزل قديم من طابقين بكوم أمبو بأسوان دون إصابات.. صور

الجمعة، 09 أغسطس 2024 08:24 م
انهيار منزل قديم من طابقين بكوم أمبو بأسوان دون إصابات.. صور انهيار منزل قديم من طابقين
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت منطقة البراديس التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان مساء اليوم، انهيار عقار من طابقين، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد، بانهيار عقار مكون من طابقين بقرية البراديس.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، كما انتقلت 3 سيارات إسعاف ورجال الحماية المدنية، وتبين أن المنزل انهار دون وقوع خسائر في الأرواح بعد أن تمكن ساكنيه من الخروج قبل انهيار المنزل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأمنية أن الحادث وقع نتيجة تصدع وانهيار حوائط العقار السكنى المتهالكه، تم الدفع بجهود الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو لمكان الانهيار وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتم عمل كردون أمنى، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المنزل من الداخل
المنزل من الداخل

 

انهيار منزل قديم
انهيار منزل قديم

 

واجهة المنزل المنهار
واجهة المنزل المنهار

 







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