اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 04:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك ترفض طلباً من أوكرانيا باعتقال بوتين أثناء زيارة مكسيكو سيتى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 04:00 ص
المكسيك ترفض طلباً من أوكرانيا باعتقال بوتين أثناء زيارة مكسيكو سيتى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الخميس، طلباً من حكومة أوكرانيا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا تحدى مذكرة اعتقال دولية وشارك في حفل تنصيب الرئيسة المكسيكية المنتخبة، في أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس المكسيكي للصحافيين في مؤتمر صحافي اعتيادي: "لا يمكننا فعل ذلك... الأمر لا يرجع إلينا".

وطلبت أوكرانيا من المكسيك اعتقال بوتين إذا حضر مراسم تنصيب الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم، والمقرر في أول أكتوبر، وأشارت كييف إلى مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة.







المكسيك

بوتين

روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

شينباوم

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة