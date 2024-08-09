المكسيك ترفض طلباً من أوكرانيا باعتقال بوتين أثناء زيارة مكسيكو سيتى

وكالات

رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الخميس، طلباً من حكومة أوكرانيا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا تحدى مذكرة اعتقال دولية وشارك في حفل تنصيب الرئيسة المكسيكية المنتخبة، في أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس المكسيكي للصحافيين في مؤتمر صحافي اعتيادي: "لا يمكننا فعل ذلك... الأمر لا يرجع إلينا".

وطلبت أوكرانيا من المكسيك اعتقال بوتين إذا حضر مراسم تنصيب الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم، والمقرر في أول أكتوبر، وأشارت كييف إلى مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة.