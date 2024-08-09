الصين تطلق استجابة طارئة لمواجهة الفيضانات فى منغوليا الداخلية

(أ ش أ)

فعّل مقر الدولة لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف فى الصين، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالى الصين.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إنه في الأيام الأربعة المقبلة، من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في قانسو ونينجشيا وشنشي ومنغوليا الداخلية وشانشي وبكين وتيانجين وخبي والمناطق الشمالية الشرقية.

وفي الوقت نفسه، أبقى المقر على استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في لياونينج وجيلين وهيلونججيانج وشنشي وقانسو ونينجشيا. كما أبقت اللجنة الوطنية للحد من الكوارث على استجابة طارئة من المستوى الثاني في مقاطعة هونان التي ضربتها الفيضانات.

وقالت الوزارة إن مركز الإنقاذ في حالات الطوارئ التابع لها أرسل 405 أشخاص و261 وحدة من المعدات للمساعدة في السيطرة على الفيضانات وعمليات الإنقاذ في سيتشوان وهونان ولياونينج.

ولدى الصين نظام استجابة لحالات الطوارئ مؤلف من أربعة مستويات لمكافحة الفيضانات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأكثر إلحاحا.