"الصحة الفلسطينية" تعلن وصول "وحدات الدم" و"أدوية الهيموفيليا" إلى قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول وحدات الدم من مختلف الزمر، التي تبرع بها أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الشمالية، الخميس إلى قطاع غزة، ضمن حملة "دمنا واحد للتبرع بالدم"، والتي نظمتها الوزارة على مدار أسبوع بالتعاون مع مؤسسة "رحمة" والتي تولت عملية شحنها وإيصالها الى المحافظات الجنوبية.

كما أعلنت الوزارة عن وصول شحنة أدوية لعلاج مرضى الهيموفيليا في قطاع غزة، ضمن شحنة وحدات الدم التي وصلت مساء اليوم لمراكز العلاج في المحافظات الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، أن الوزارة تبذل كل الجهود لمساندة وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على توفير كل الاحتياجات الصحية اللازمة.

وأشاد أبو رمضان بهبة المواطنين للتبرع بالدم في المحافظات الشمالية كافة لأهالي قطاع غزة، وهو ما يجسّد لحمة أبناء الشعب الفلسطيني في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي.