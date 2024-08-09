الحرس الثورى الإيرانى يتسلم صواريخ كروز مضادة للسفن وسط تهديدات بضرب إسرائيل

كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

تسلمت بحرية الحرس الثوري الإيرانى، عدداً كبيراً من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن بأمر من القائد الأعلى لهذه القوات.

ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وغير قابل للاكتشاف.

وتعد هذه الصواريخ من صواريخ كروز، حيث يؤدي تأثير كل منها إلى إحداث أضرار جسيمة وغرق مدمرات العدو.

وكانت أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن إيران لديها أولويتان فى نفس الوقت؛ تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة وانسحاب المحتلين منها، فضلا عن معاقبة إسرائيل على اغتيال اسماعيل هنية ومنع تكرار اعتداءات الصهاينة وجعلهم يندمون من السير على هذا الطريق.



وبحسب وكالة إيرنا، قالت البعثة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الأمم المتحدة، ردا على سؤال وهو أنه إذا توصلت حماس إلى وقف لإطلاق النار، فهل ستتخلى إيران عن الرد على إسرائيل لجريمة اغتيال الشهيد هنية: إننا نتابع هدفين بالتزامن معا: أولًا، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة وانسحاب المحتلين منها. ثانيًا، معاقبة المعتدى على اغتيال الشهيد هنية، ومنع تكرار العدوان الإرهابى للكيان الصهيونى، وجعل الصهاينة يندمون على دخولهم هذا الطريق.

وفى السابق أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تنخرط في جهود دبلوماسية مكثفة في المنطقة، موضحا: "إذا مضت إيران قدما في ردها فسنتحرك للدفاع عن إسرائيل"، وأضاف البيت الأبيض: "نقلنا مقدرات كبيرة إلى المنطقة وسندافع عن إسرائيل في حال تعرضت لأى هجوم".

