"التعليم العالى" تعلن عن أول سيارة كهربائية تصنيع مصرى.. بـ150 ألف جنيه

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن أن أول سيارة كهرباء بالمشاركة بين "التعليم العالى" وشريك صناعى، وأن إنتاج السيارة مصرى بنسبة تصنيع 75%، وتابع الوزير أن سعر السيارة في متناول الشباب، لا يزيد عن 150 لـ180 ألف جنيه.

وذكر خلال الجزء الثانى من لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، بحضور أكثر من ألف طالب يمثلون الجامعات المصرية، أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، يرعى كل الطلاب الذي ينفق على المسابقات والاكتشافات.

وخلال الحوار كشف أحد الطلاب عن "تطبيق عبر الموبايل" يسهل للطالب إرسال طلب لموظفي الشؤون بحاجته إثبات قيد أو حسن سير وسلوك وبيان درجات، ويحصل على موعد لاستلامه، ورحب وزير التعليم العالى بالفكرة، ووعد الطالب بدراستها.

وفي سياق متصل، ذكرت طالبة بأنهم قدموا في مشروع التخرج، تطبيق يساعد في الاكتشاف المبكر لمرض السرطان وتم التعاون مع معهد الكبد وكلية علوم الكمبيوتر، ليستطيع الأطباء استخدامه، ورحب وزير التعليم العالى بالفكرة وطلب منها الحضور لدراسة الفكرة.