التضخم الألمانى يرتفع إلى 2.3% خلال يوليو بسبب أسعار المواد الغذائية

كتبت ـ فاطمة شوقى

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بمقدار العُشر في شهر يوليو، ليصل إلى 2.3%، حسبما أكد مكتب الإحصاء الفيدرالي، الذي أرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الخدمات، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حسبما قالت صحيفة بولسامانيا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1.3%، منها زيت الطعام الذى شهد ارتفاعا بـ14.3%، وكذلك السكر والمربيات والعسل ومنتجات الحلويات الأخرى (6.1%)، أكثر تكلفة بشكل ملحوظ، وكان على المستهلكين أيضًا دفع المزيد مقابل المجموعات الغذائية الأخرى مثل الخضروات (1.7%) أو الخبز ومنتجات الحبوب (0.9% .

وقالت رئيسة مكتب الإحصاء الفيدرالى، روث براند، إن "انخفاض أسعار الطاقة من المفترض أن يبطئ التضخم"، لكن "على العكس من ذلك، ما زلنا نلاحظ زيادات أعلى من المتوسط في أسعار الخدمات، والتي شهدت ارتفاع بنسبة 3.9% عما كانت عليه في نفس الشهر من العام السابق وبالتالي أعلى بكثير من التضخم العام.

وارتفعت بشكل رئيسي في التأمين (13.9%)، في خدمات المؤسسات الاجتماعية (8.1%) وفي خدمات المطاعم (6.7%). كما أصبحت صيانة المركبات وإصلاحها (5.9%)، وإمدادات المياه والخدمات السكنية الأخرى (4.7%)، والخدمات الرياضية والترفيهية (4.6%)، أكثر تكلفة بشكل ملحوظ.

