افتتاح مسجد عبد الرحمن بن عوف بعد تطويره فى بنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية الوكلية بمركز الفشن جنوب المحافظة، بعد صيانته وتطويره ضمن خطة الوزارة.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 24 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 95 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12176 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه.