أمريكا تقدم أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إنسانية إضافية لإفريقيا

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أعلنت عزرا زيا وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية الخميس خلال زيارتها لأديس أبابا عن تقديم الولايات المتحد 536 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت المسؤولة الأمريكية -في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم الخميس- أنها أجرت مناقشات في وقت سابق اليوم مع وزير العدل ووزير الخارجية في إثيبوبيا والشركاء غير الحكوميين بشأن سيادة القانون، والمساءلة، والتعاون الإنساني، وقدسية حقوق الإنسان.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك نظرائها في الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء بشأن أهمية الحفاظ على حماية حقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين؛ والعدالة الانتقالية الشاملة والشفافة؛ ووحدة وسيادة وسلامة أراضي إثيوبيا.

وقالت إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية بصفتها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، قامت بسبع رحلات إلى القارة الأفريقية - بما في ذلك إلى كوت ديفوار وغينيا وموريتانيا وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا والسنغال وجامبيا، بالإضافة إلى كينيا وإثيوبيا هذا الأسبوع.

وتابعت زيا أنها وجدت قوة وعزيمة أفراد غير عاديين - لدى قادة المجتمع المدني والمبتكرين الشباب وأصحاب الرؤى في مجال الأعمال والحكومة - يعملون جميعا على خلق حلول مشتركة لتحسين حياة الآخرين.

وأوضحت أن الجهود تستمر على خلفية النزوح القسري غير المسبوق في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تم تشريد أكثر من 38 مليون شخص من ديارهم. ضمن هذه المجموعة الكبيرة، نزح 30 مليون شخص داخل بلدانهم بينما سعى ثمانية ملايين إلى اللجوء عبر الحدود.

وأشارت إلى أنه لا توجد دولة أو مجتمع بمفردها يمكنها أن تواجه هذا التحدي. ولهذا السبب، يسعدني اليوم أن أعلن عن ما يقرب من 536 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة من الولايات المتحدة.

وقالت زيا "سيعزز هذا التمويل المجتمعات المضيفة والجهود المحلية لدعم اللاجئين والسكان المتضررين من الصراع في جميع أنحاء القارة الإفريقية، بما في ذلك ما يقرب من 97 مليون دولار للشركاء الإنسانيين هنا في إثيوبيا، منها 87 مليون دولار تركز على احتياجات اللاجئين".

ووفقا لزيا فإنه حتى الآن، تظل الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني منفرد على مستوى العالم وفي أفريقيا. إن هذا يشمل السودان، حيث تسبب الصراع الذي دام قرابة 16 شهراً في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم. لقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية لشعب السودان منذ بدء الصراع.

وأكدت أن إلتزام بلادها بتخفيف معاناة النازحين لا يتزعزع، والضخ الذي أعلنت عنه اليوم يرفع إجمالي مساعداتنا الإنسانية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى ما يقرب من 3.7 مليار دولار هذا العام وحده، غير أنها أوضحت أن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة.