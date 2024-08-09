اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"أمبرى للأمن البحرى": تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب الحديدة باليمن

الجمعة، 09 أغسطس 2024 09:24 ص
"أمبرى للأمن البحرى": تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب الحديدة باليمن سفينة تجارية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

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أفادت شركة "أمبرى للأمن البحرى" بتعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربى من الحديدة باليمن دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وفى وقت سابق، وقع هجوم بزورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمنى. وانفجر صاروخ آخر بعد ساعات على مقربة من الناقلة.

وقالت الهيئة إن الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا، وطاقمها بخير وإنها تبحر نحو ميناء الرسو التالي.

 







أمبرى للأمن البحرى

اليمن

الحديده

ميناء المخا اليمنى

اخبار اليمن




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