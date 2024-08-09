أكاديمية الشرطة تنظم دورة فى "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح"

كتب محمود عبد الراضي

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"قواعد نيلسون مانديلا")، والتى عقدت خلال الفترة من (4 إلى 7/8/2024م) لطلبة وطالبات كلية الشرطة، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).

وتأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب الطلبة والطالبات على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول الى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة " ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.ووجه مسئولى مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. ضبط مالك مصنع منظفات بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وإدراته المصنع بدون ترخيص.