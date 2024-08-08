17 برنامجا جديدا فى الجامعتين الحكومية والأهلية العام المقبل

المنيا- حسن عبد الغفار

تستعد جامعة المنيا للعام الدراسى الجديد، من خلال مجموعة من البرامج الجديدة، فى عدد من الكليات سواء بالجامعة الحكومية أو الجامعة الأهلية.

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن جامعة المنيا تستعد بعدد من البرامج المميزة بكلياتها، حيث تضم برامج الجامعة الحكومية 11 برنامجا، وهى برنامج تكنولوجيا السياحة والفنادق بكلية السياحة والفنادق، وبرنامج الميكاترونيات والبتروكيماويات بكلية الهندسة، وبرنامج طب الأسنان المتميز بكلية طب الأسنان، وبرنامج اللغة الإسبانية بكلية الألسن، وبرنامج معلم التربية الخاص بكلية التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بكلية التربية، وبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة بكلية الحاسبات والمعلومات، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والبرنامج المكثف بكلية التمريض.

وأضاف رئيس الجامعة أن البرامج المميزة ليست قاصرة على الجامعة الحكومية بل أيضا تشمل جامعة المنيا الأهلية، والتى تشمل مجموعة من البرامج المميزة وعددها 7 برامج وهى، برنامج الطب التكاملى بكلية الطب البشرى، وبرنامج طب الأسنان، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية "فارم D" والعلاج الطبيعي، وبرنامج الميكاترونيات بكلية الهندسة، وبرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان.

وأكد رئيس الجامعة أن جميع معامل الجامعة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة وفترة التنسيق، حيث سيتم توفير متخصصين لإرشاد الطلاب للاختيارات الصحيحة، خلال أعمال التنسيق فى جميع مراحل التنسيق.