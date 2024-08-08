اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية وتدير عيادة بمركز طهطا فى سوهاج

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:43 م
ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية وتدير عيادة بمركز طهطا فى سوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملة علي عدد من المنشآت الطبية الخاصة تحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج و متابعة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر و بالتعاون مع مديرية تموين سوهاج  حيث تمكن فريق التفتيش  من ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية و تدير عيادة و يتردد عليها عشرات المرضي بنطاق مركز طهطا شمال المحافظة. حيث قامت بإيهام المرضي بأنها طبيبة جلدية متخصصة و تمارس الطب و تقوم بعمل تدخلات طبية ليست علي دراية بها مثل جلسات تقشير كيميا ئي للبشرة بكيماويات ومواد مجهولة المصدر و تقوم بعمل الحقن الميزوثيرابي و التدخلات التجميلية الأخري  .

وعلي الفور تم اتخاذ اللازم تجاه المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 







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الصحة

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العلاج الحر




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