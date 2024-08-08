ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية وتدير عيادة بمركز طهطا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملة علي عدد من المنشآت الطبية الخاصة تحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج و متابعة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر و بالتعاون مع مديرية تموين سوهاج حيث تمكن فريق التفتيش من ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية و تدير عيادة و يتردد عليها عشرات المرضي بنطاق مركز طهطا شمال المحافظة. حيث قامت بإيهام المرضي بأنها طبيبة جلدية متخصصة و تمارس الطب و تقوم بعمل تدخلات طبية ليست علي دراية بها مثل جلسات تقشير كيميا ئي للبشرة بكيماويات ومواد مجهولة المصدر و تقوم بعمل الحقن الميزوثيرابي و التدخلات التجميلية الأخري .

وعلي الفور تم اتخاذ اللازم تجاه المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.