اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 09:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجزائر.. الحملة الانتخابية للمرشح تبون تؤكد احترام الفصل بين المال والسياسة

الخميس، 08 أغسطس 2024 09:00 م
الجزائر.. الحملة الانتخابية للمرشح تبون تؤكد احترام الفصل بين المال والسياسة عبدالمجيد تبون
أ ش أ

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أكدت الحملة الانتخابية للمرشح الحر، عبدالمجيد تبون، اليوم /الخميس/، الاحترام الصارم للنصوص القانونية التى كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.


وأوضحت - فى بيان لها اليوم- أنها بدأت فى تعيين هياكلها مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم إصدار أى اعتماد رسمى لتعيين منسقين لها على المستوى المحلى أو الخارجي، مشيرة إلى أنها تتبرأ عن أى نشاط منسوب لها، لا سيما عمليات جمع الأموال بأى صفة لفائدة الحملة.


وأشارت إلى أن المرشح الحر عبدالمجيد تبون لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التى كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتى تم إدراجها ضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات.


ودعت كل شخص تعرض للاحتيال للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، مع الاحتفاظ بحقها فى المتابعة القضائية.


تجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة فى 7 سبتمبر المقبل، تنطلق فى 15 أغسطس الجاري.







عبدالمجيد تبون

الجزائر

الانتخابات الجزائرية

انتخابات الجزائر




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