ارتفاع قتلى الاحتجاجات العنيفة في فنزويلا إلى 24 شخصا و2200 معتقل

فاطمة شوقى

تستمر الاحتجاجات العنيفة في فنزويلا التي بدأت أواخر يوليو الماضى إثر فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية ، وارتفع عدد القتلى في تلك الاحتجاجات إلى 24 شخص في حين وصل عدد المعتقلين إلى 2200 آخرين ، مما يسفر عن حالة من القلق الدولى لدى الوضع في فنزويلا.



وأشارت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إلى أن البرازيل وكولومبيا والمكسيك يتوسطون بشكل رسمي في فنزويلا بعد الأزمة الانتخابية ، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدول الثلاث لتحقيق مرحلة انتقالية في فنزويلا.

في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا قبل تسعة أيام، كان المسؤولون من البرازيل وكولومبيا والمكسيك على اتصال مستمر مع ممثلي كل من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومرشح المعارضة إدموندو جونزاليس، سعياً إلى حل للأزمة. ووفقا للرئيس، تم اعتقال 2229 شخصا في فنزويلا.



وقال أحد المسئولين رفض الكشف عن هويته ، إن الدول الثلاث أوصت الحكومة والمعارضة بالامتثال للقوانين الفنزويلية والمثول أمام المؤسسات المناسبة لاستئناف أي جزء من العملية، ولكن هذه التوصية تشكل طلباً صعباً بالنسبة للمعارضة، لأن الحزب الحاكم في فنزويلا يسيطر على كافة جوانب الحكومة، بما في ذلك النظام القضائي، ويستخدمه لقمع المعارضين وقمع أولئك الذين يعتبرهم كذلك.



وكان أعلن المعارض الفنزويلي أوروتيا، الذي يصر على أنه الفائز بالانتخابات الرئاسية، أنه لن يستجيب لاستدعاء المحكمة العليا له في شأن النتيجة المتنازع عليها.



واعترفت عدة بلدان بينها الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية بجونزاليس أوروتيا على أنه الفائز ودعت فنزويلا لنشر بيانات الانتخابات.

ورفع مادورو، الذي دعا إلى سجن جونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، القضية إلى المحكمة العليا وإن كانت المعارضة والمراقبون على حد سواء يعتبرون أن السلطات الانتخابية والمحكمة العليا مجرد هيئات تابعة للحكومة.