كتبت فاطمة خليل

الفحوصات الطبية مهمة للغاية، وخاصة للنساء، حيث يخضع جسم المرأة لتغييرات كل بضع سنوات، وهذا يؤثر على الصحة العامة، يمكن أن تؤثر هذه التغييرات أيضًا على صحتها سلبًا، وبالتالي، من المهم أن تخضع النساء للفحوصات الصحية بانتظام، تساعد هذه الفحوصات الصحية في الكشف المبكر عن الأمراض والحالات الصحية، بحسب موقع "تايمز ناو".

8 فحوصات طبية مهمة لكل امرأة.. عشان تطمنى على صحتك



فحص سرطان الثدي

يجب على النساء البدء في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية السنوي في سن الأربعين أو قبل ذلك إذا كان لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، يمكن أن يساعد تصوير الثدي بالأشعة السينية في الكشف عن الأورام التي تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن الشعور بها، يساعد هذا في التشخيص المبكر وهو أمر مهم لنجاح العلاج.

فحص سرطان عنق الرحم

عادةً ما يُنصح بإجراء مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات للنساء في سن 21-65 عامًا، فهي تساعد في الكشف عن التغيرات السرطانية في عنق الرحم. ويمكن للنساء فوق سن الثلاثين اختيار إجراء مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري كل خمس سنوات. ويمكن أن يساعد الكشف المبكر عن الخلايا غير الطبيعية في الوقاية من سرطان عنق الرحم.

اختبار كثافة العظام

يجب على النساء في سن 65 عامًا وما فوق إجراء اختبار كثافة العظام للتحقق من هشاشة العظام وهي حالة تضعف العظام وتجعلها عرضة للكسور، وقد تحتاج النساء اللاتي لديهن عوامل خطر مثل التاريخ العائلي لهشاشة العظام أو انخفاض وزن الجسم أو الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر.

فحص سرطان القولون والمستقيم

ابتداءً من سن الخمسين، يجب على النساء الخضوع لفحوصات منتظمة لسرطان القولون والمستقيم، قد يحتاج أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي أو عوامل خطر أخرى إلى البدء في وقت مبكر، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في علاج أكثر فعالية.

فحص ضغط الدم

يعد فحص مستويات ضغط الدم بانتظام أمرًا مهمًا للنساء من جميع الأعمار. يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب والسكتة الدماغية إذا تُرك دون علاج. يساعد مراقبة هذه الحالات في الاكتشاف المبكر والإدارة من خلال تغييرات نمط الحياة أو الأدوية.

فحص الكوليسترول

يجب على النساء البدء في فحص الكوليسترول في سن العشرين وتكرارها كل بضع سنوات، يعد ارتفاع الكوليسترول عامل خطر كبير لأمراض القلب وهو السبب الرئيسي للوفاة. يساعد الفحص في التدخل المبكر لخفض مستويات الكوليسترول.

فحص السكري

يجب فحص النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 عامًا وما فوق لمرض السكري مرة واحدة كل عام، خاصة إذا كن يعانين من زيادة الوزن أو لديهن تاريخ عائلي من مرض السكري.

يمكن أن يمنع الاكتشاف المبكر لمرض السكري وإدارته المضاعفات مثل أمراض القلب وفشل الكلى وضعف البصر.

فحص سرطان الجلد

يجب على النساء فحص بشرتهن سنويًا من قبل طبيب الأمراض الجلدية، وخاصة إذا كان لديهن تاريخ من حروق الشمس أو سرطان الجلد أو تاريخ عائلي من سرطان الجلد، يمكن أن يساعد الكشف المبكر عن سرطان الجلد، وخاصة الورم الميلانيني، في تحسين فرص الشفاء.